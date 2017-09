Desfile reúne 7.500 pessoas das Forças Armadas, escolas, entidades e órgãos

Cerca de 7.500 pessoas participam nesta quinta-feira (7) do desfile cívico do Dia da Independência, que ocorre na avenida Duarte da Silveira, em João Pessoa.

Além de 21 escolas e 15 entidades de classe, o público vai prestigiar um desfile que irá apresentar diversas modalidades de policiamento (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal) e o destacamento das Forças Armadas.

A programação tem início às 7h45, com apresentação das tropas da Marinha, do Exército, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar ao Comandante do Desfile Militar.

Às 8h, a vice-governadora Lígia Feliciano faz a revista às tropas, ao lado do comandante do 1º Grupamento de Engenharia (com início nas proximidades da Igreja Batista). Logo após, às 8h15, haverá o hasteamento Pavilhão Nacional

O desfile começará às 8h30, na Avenida Duarte da Silveira, próximo ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com o destacamento das Forças Armadas, seguido dos órgãos de segurança pública, das escolas e por fim as entidades de classe. A previsão é que o encerramento ocorra às 12h, com a Extinção do Fogo Simbólico da Pátria.