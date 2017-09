Desfile no Vieira Diniz abre Semana da Pátria nas escolas da PMJP

foto: Secom/JP

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), promoveu o primeiro Desfile Cívico das escolas da Rede Municipal, que abre a Semana da Pátria, em comemoração ao 7 de Setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil.

O evento teve início na manhã desta sexta-feira (1), com o desfile de seis escolas no bairro Vieira Diniz.

Com o tema, “Cultura de Paz”, os pequenos atraíram a atenção dos moradores do bairro que fizeram questão de acompanhar de perto a parada cívica que percorreu as principais ruas do bairro.

Segundo a diretora da Escola Municipal Paulo Freire, Chirley Martina, o desfile cívico do dia 7 de Setembro serve justamente para lembrar uma data que simboliza a autonomia conquistada e a determinação do brasileiro, característica inerente dessa população.

“Estamos resgatando a cultura e o amor pela pátria. Vimos o quanto é importante para o aluno, pois ele se envolve com a música, com socialização e busca de talentos. Há um valor muito grande neste aspecto”, afirmou.

Para Célia e Cristiane Ferreira, mãe e filha respectivamente, esse tipo de iniciativa da Prefeitura “resgata a nossa história e ressalta o quanto foi e continua sendo importante para o Brasil a sua independência”, disse a mãe.

“Além disso, é uma ótima opção de lazer ver nossos meninos e meninas se apresentando”, completou Cristiane.

Apoio – Os desfiles irão contar com o apoio das secretarias de Infraestrutura, Guarda Municipal, Desenvolvimento Urbano, Samu, Semob e Emlur.

Confira a programação do Desfile Cívico:

Dia: 02 de setembro

Horário: manhã (8h)

Local: Bancários

Rua Rosa Lima dos Santos

Horário: tarde (14h)

Local: Geisel

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek

Dia: 03 de setembro

Horário: manhã (8h)

Local: Mangabeira

Avenida Josefa Taveira

Horário: tarde (14h)

Local: Costa e Silva

Rua Marieta Araújo Nascimento

Dia: 04de setembro

Horário: manhã (8h)

Local: Funcionários II

Rua Desembargador João Santa Cruz e Francisco Gomes Oliveira

Dia: 17 de setembro

Horário: manhã (8h)

Local: Valentina

Avenida Emília Mendonça Gomes.