Desfile cívico em Campina Grande atrai mais de cinco mil pessoas

Disseminando a mensagem de que a educação e as políticas de inclusão social são ferramentas imprescindíveis para o pleno exercício da cidadania, a Prefeitura de Campina Grande realizou na manhã desta quinta-feira o desfile cívico-militar em homenagem à Independência do Brasil.

Além do prefeito Romero Rodrigues, prestigiaram o evento o comandante do 31°Batalhão de Infantaria Motorizado, coronel Márcio Rogério; o comandante regional da Polícia Militar, coronel Almeida Martins; a presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonete Ludgério; secretários municipais; autoridades políticas e representantes de entidades civis e militares.

Realizado na avenida Floriano Peixoto, o desfile atraiu uma multidão, estimada em mais de cinco mil pessoas, que se espalhou no trecho entre o viaduto Elpídio de Almeida e o Teatro Municipal Severino Cabral para acompanhar as apresentações das 57 instituições militares, religiosas e civis que participaram do ato em homenagem à pátria.

Com o tema “Campina Grande: cidade educativa e inclusiva”, um dos pontos altos do desfile, coordenado pela Secretaria de Educação do Município (Seduc), foi a participação de alunos com necessidades especiais matriculados nas escolas do Sistema Municipal de Ensino, que estavam acompanhados de seus cuidadores.

“Este ano resolvemos destacar no desfile o exercício da cidadania através da educação e da inclusão social. Um dos maiores símbolos disso é o trabalho que estamos realizando no Sistema Municipal de Ensino, onde temos mais de mil crianças especiais e 167 cuidadores para auxiliar na rotina daquelas que possuem algum grau de dependência, garantindo assim o direito de nossas crianças”, destacou a secretária de Educação do município, Iolanda Barbosa, ao avaliar que o desfile cumpriu com excelência o seu papel de homenagear a pátria e enaltecer a Independência do Brasil.

Ao longo das quase quatro horas de desfile, o público interagiu e vibrou com a passagem e as evoluções do Exército Brasileiro e das demais entidades militares que participaram do ato cívico, e aplaudiu bastante a passagem das escolas, que trouxeram para o evento temas como sustentabilidade, culturas indígena e africana e a Feira Central de Campina Grande.

Além dos educandários municipais, participaram do desfile representando a Prefeitura de Campina Grande o projeto Samu na Escola, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina (STTP), o Centro Especializado em Reabilitação (CER) e o projeto Defesa Civil nas Escolas.

“Faço questão de vir todos anos e sempre me emociono. É muito bonito ver as crianças desfilando caracterizadas, tocando instrumentos e se sentindo orgulhosas de estarem homenageando o seu país”, afirmou a fisioterapeuta Luana Martins, que trouxe a mãe, de 68 anos, e os dois filhos adolescentes para acompanhar a passagem dos pelotões.

PROGRAMAÇÃO

Dando continuidade à programação em homenagem à Independência do Brasil, a Prefeitura de Campina Grande realiza ainda hoje, a partir das 15h, o desfile cívico na praça central do distrito de Galante.

Já no próximo domingo será a vez dos distritos de Catolé de Boa Vista e São José da Mata, que realizarão desfiles a partir das 8h e das 15h, respectivamente.