Desfile cívico dá continuidade à Semana da Pátria, em distrito de Campina Grande

Dando continuidade às comemorações da Semana da Pátria, foi realizado na manhã deste domingo, 10, o desfile cívico-militar, no distrito de Catolé de Boa Vista.

O evento, realizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Educação (Seduc), contou com a presença de quase duas mil pessoas, entre integrantes das instituições e pessoas que acompanharam as apresentações.

Durante o desfile, houve uma homenagem da Escola Municipal João Francisco da Mota a professora Margarida da Mota Rocha, pela valorosa contribuição dela ao Sistema Municipal de Educação de Campina Grande, quando foi secretária de Educação do município na década de 80 e garantiu importantes conquistas para área.

Além da homenagem, as demais instituições mantiveram a abordagem do desfile deste ano que é ‘Campina: cidade educativa e inclusiva’. Ao todo 23 instituições desfilaram levando ao público orgulho e amor à pátria, além de valorizar o processo de inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.

Participaram do desfile a secretária de Educação do município, Iolanda Barbosa; o chefe de gabinete da prefeitura, Manoel Ludgério, que representou o prefeito Romero Rodrigues, e o secretário de ciência e tecnologia, Tovar Correia Lima; além de vereadores.