DER realiza serviços de conservação em mais 859 km de rodovias no Estado

Foto: Secom/PB

O Programa Estrada Segura, realizado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), deu início nesta segunda-feira (18) a uma nova etapa da operação taba buraco, contemplando rodovias do Litoral ao Sertão.

Os serviços prosseguirão até a próxima sexta-feira (22) atingindo 859,2 km, utilizando mistura betuminosa, limpeza da drenagem e sarjeta, renovação de placas, capina manual, colocação de sinalização vertical, roço e revestimento primário com adicionamento de material de 1ª categoria.

Contando com a participação das equipes de suas oito Residências Rodoviárias instaladas nas cidades de Sapé, Itabaiana, Campina Grande, Sumé, Patos, Itaporanga e Cajazeiras, além da empresa contratada Sousa Reis, o DER executa serviços nas seguintes rodovias: PB-057 – Guarabira/Araçagi/Itapororocsa/Mamanguape; PB-075 – Guarabira/Cuitegí/Alagoinha/Alagoa Grande; PB-085 – Sertãozinho/Duas Estradas/Lagoa de Dentro/Pedro Régis/entroncamento PB-071; PB-041 – Rio Tinto/Marcação/Baía da Traição; PB-054 – BR-230/Itabaiana; PB-066 – Itabaiana/Mogeiro/Ingá/BR-230; PB-008 – Jacumã/entroncamento da PB-044; PB-008 – entroncamento da PB-044/Acaú; PB-092 – Aroeiras/Pedro Velho; PB-042 – Pilar/São Miguel de Taipú e PB-082 – BR-230/Itabaiana.

Os serviços de tapa buraco beneficiam ainda as rodovias PB-105 – Bananeiras-Rua Nova (roçada manual); PB-073 – Rua Nova/entroncamento da PB-103; PB-103 – entroncamento da PB-073/Dona Inês; PB-079 – Areia/Remígio; PB-105 – Bananeiras/ Rua Nova (tapa buraco); PB-087 – entroncamento da PB-105/Borborema; PB-087 – Pilões/Areia; PB-306 – São José de Princesa/Manaíra; PB-368 – Igaracy/entroncamento da PB-382 (leito natural); Aeródromo de Itaporanga; PB-386 – Ibiara/Conceição; PB-400 – Bonito de Santa Fé/Conceição; PB-411 – entroncamento da PB-395/Triunfo; PB-391 – Sousa/Uiraúna (perímetro urbano de Sousa; PB-325 – Catolé do Rocha/Div.PB-RN (Patú); PB-400 – São José de Piranhas/Monte Horebe; PB-348 – Coremas/São José da Lagoa Tapada/São Gonçalo; Aeroporto de Cajazeiras); PB-102 – entroncamento da BR-104/Umbuzeiro; PB-121 – Pocinhos/Areial/Esperança; PB-095 – Serra Redonda/Massaranduba/entroncamento da BR-104 (Campina Grande); PB-226 – Livramento/Entroncamento da 238; PB-248/210 – Amparo/Sumé; PB-293 – entroncamento da BR-427/Paulista/entroncamento da PB-293/PB-323; PB-323 – Catolé do Rocha/Brejo do Cruz/Div. da PB/RN (Jardim de Piranhas); PB-323 – Brejo do Cruz/Catolé do Rocha; PB-313 – Brejo do Cruz/São José do Brejo do Cruz e PB-293 – São Bento/Paulista.

O diretor de Operações do DER. engenheiro Armando Marinho, diz que a orientação geral para os chefes das Residências Rodoviárias e da empresa contratada é intensificar, cada vez mais, os serviços de tapa buraco nas rodovias asfaltadas do Estado, especialmente agora com o fim do período do inverno, visando à conservação e mais segurança aos usuários.