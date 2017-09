Deputado vai acionar a Justiça contra Cartaxo por omissão à Barreia do Cabo Branco

O deputado estadual Raoni Mendes (PDT) disse que vai acionar o prefeito de João Pessoa na Justiça, Luciano Cartaxo (PSB), por estar sendo omissão à destruição da Barreira do Cabo Branco, considerado um dos cartões postais mais bonitos da cidade.

Conforme o deputado, há dois anos o prefeito havia apresentado um projeto e que durante a apresentação Cartaxo havia dito que era algo real, concreto e factível para deter a erosão da falésia e nada fez.

“A Barreira está sendo destruída. O nosso ponto do extremo oriental, que é referência no mundo inteiro, um ponto turístico principal do nosso município, não pode se perder por omissão de um gestor”, ressaltou.

O deputado lembrou ainda que já existe um inquérito civil aberto pelo Ministério Público Federal, e agora ele vai pedir que o Cartaxo seja responsabilizado por omissão.

“Nós não podemos perder um patrimônio cultural, histórico, geográfico e turístico do nosso Estado”, completou.