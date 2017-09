Deputado ´tucano´: saída do Governo Temer é página virada

O deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN) disse, em entrevista à TV Itararé, que “não acredito” num racha pra valer no PSDB, em função da dubiedade partidária com relação ao Governo Temer.

“O PSDB tem a tradição de um partido democrático, não tem dono e convive com opiniões divergentes”, assinalou, para lembrar que “tradicionalmente, no final, nos acertamos. O que nos une é a vontade de melhorar o País”.

Marinho admitiu que “há algumas diferenças de opinião dentro do partido, mas nada que signifique que vá haver qualquer defecção”.

Rogério ressaltou que “a retirada eventual” do partido do governo Temer é uma “página virada. A maioria do partido optou por permanecer dando apoio ao governo”.

O parlamentar tucano observou, por fim, que o presidente do PSDB, senador Tasso Jereissatti (CE), “mesmo tendo uma opinião diferente, representa o partido e tem o dever de externar o que a maioria pensa”.

*Fonte: Coluna Aparte, com Arimatéa Souza.