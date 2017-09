Deputado se antecipa e lança candidaturas de João Azevedo e Ricardo Coutinho

O deputado estadual Raoni Mendes (DEM) empossado nessa terça-feira, 5, na ALPB, após Adriano Galdino (PSB) deixar o cargo para assumir a Secretaria de Articulação Política do Governo do Estado, em entrevista à Rádio Correio FM, falou sobre as eleições de sucessão estadual em 2018 e sobre projeções para 2020, quando o pleito será para prefeito e vereadores.

Foto: Paraibaonline

Raoni é da mesma opinião que o presidente do partido na Paraíba, Efraim Filho, de estadualizar o nome do secretário de Recursos Hídricos, João Azevedo, para concorrer nas eleições do próximo ano.

Ele ressaltou que é preciso que os aliados sejam ouvidos.

– Estamos levando o nome de João Azevedo, por acreditar na continuidade desse trabalho efetivo feito no Estado. João tem capacidade técnica de tocar todas essas obras. Não tem ninguém, além do governador, que conheça tanto esse estado quanto João Azevedo – elogiou.

Mendes ainda defendeu que, caso o governador Ricardo Coutinho realmente continue no governo e não concorra ao Senado no próximo ano, ele será um bom nome para administrar a capital paraibana.

– Ricardo Coutinho será o melhor nome do nosso grupo para ser candidato a prefeito de João Pessoa, pois tem trabalho, reconhecimento, história. Eu, particularmente, darei todo meu apoio ao projeto do governador Ricardo Coutinho, caso seja candidato em 2020 – disse.

*As informações são da Rádio Correio FM.