Deputado reclama de veto do governador ao projeto de instalação de balanças digitais

O deputado Jutay Meneses (PRB) não gostou do veto do governador Ricardo Coutinho (PSB) dado ao seu Projeto de Lei nº 1.195/2017, que “torna obrigatória a instalação de balanças digitais em estabelecimentos que comercializam alimentos a peso, cuja medição não tenha sido acompanhada pelo consumidor.

Conforme o veto do Poder Executivo, propositura semelhante tramita na Câmara dos Deputados (PL 1767/2011) com parecer contrário da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e com base nas argumentações utilizadas no citado parecer justificou o veto dado à matéria do deputado.

Em primeiro lugar, representaria a imposição de novos encargos para os supermercados e hipermercados, que seriam obrigados a adquirir um grande número de balanças digitais para o atendimento aos clientes.

Portanto, o custo de aquisição e de manutenção desses equipamentos acabaria sendo repassado aos consumidores.

Em segundo lugar, a mera utilização de balanças, mesmo que digitais, não permitiria aos clientes uma informação precisa sobre o peso líquido dos produtos.

Basta considerar, por exemplo, que quantidades iguais de mercadorias idênticas, mas comercializadas por fabricantes distintos, apresentarão pesos brutos – considerado o invólucro – diferentes, dado que as embalagens utilizadas serão, provavelmente, diferentes.

“Não haverá sentido, por sua vez, em pesar produtos em conserva, pela óbvia razão de que os consumidores não poderão abrir as embalagens e retirá-los para proceder à pesagem”, comentou.

Conforme ainda o governador o Projeto de Lei do deputado também não apresentou dados para justificar a instituição de mais uma obrigação para os fornecedores.

Pondere-se, também, que o Código de Defesa do Consumidor já oferece embasamento legal para a punição de fornecedores que fraudem o peso dos alimentos.

O deputado espera que o veto seja derrubado em plenário durante sessão da próxima quarta-feira (20), quando estarão deliberando sobre demais vetos do Executivo para destrancara pauta de votação na Casa.