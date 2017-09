Deputado rechaça secretário e defende PMDB com candidatura própria

Rebatendo a tese do secretário de Articulação Política do Governo do Estado, Adriano Galdino, o deputado pelo PMDB Raniery Paulino, filho de Roberto Paulino, tem uma tese própria e esta não vislumbra o seu partido sendo coadjuvante do PSB nas eleições de 2018.

Foto: Paraibaonline

Raniery disse que o trabalho dele está voltado para alavancar uma candidatura do PMDB, com projetos próprios, sem se agregar a alheios, assim como forma de minimizar a crise institucional e de identidade do partido em âmbito nacional.

Ele ainda revelou qual o melhor nome para ocupar o posto.

– Trabalho que o PMDB se mantenha íntegro e tenha candidatura própria. Acho que o partido em âmbito nacional tem um problema de identidade, e um dos problemas é a falta de candidatura ao longo dos anos, estando sempre agregado a outros projetos. Não podemos seguir o exemplo da nacional, mas temos que ter projetos próprios. Estou entusiasmado e trabalhando por isso. Acho que no momento, o melhor nome, que representaria inclusive a unidade partidária, balizando diante do cenário de crise institucional e de identidade das autoridades públicas e políticas, é o nome do senador José Maranhão – afirmou.

*Informações da Rádio Correio FM.