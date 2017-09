Deputado quer candidatura própria do PMDB em 2018

Em entrevista na tarde dessa segunda-feira (4), o deputado peemedebista Raniery Paulino, defendeu a tese de candidatura própria do seu partido em 2018.

Para Paulino, o PMDB deve lançar um nome para concorrer ao Palácio do Planalto e não ficar a mercê de alianças.

Ele também disse que em nível nacional a legenda também deveria lançar um candidato.

– Defendo a candidatura própria do PMDB de forma estadual e nacional. Sou da bancada de oposição e quero permanecer, mas vou votar no candidato do PMDB – frisou.

Foto: Paraibaonline

Raniery criticou as formas de se fazer aliança no Estado alegando que elas são firmadas com base em cargos.

Para ele, esse é um modelo que não deve se repetir no pleito do próximo ano.

Defendo a aliança programática e não pragmática. Não podemos fazer alianças pensando em empregos de parentes. Nego essa política. Não podemos fazer alianças de subjugação. Rechaço esse modelo – pontuou.

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.