Deputado pede empenho do Ministério de Turismo com demandas da Paraíba

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) esteve esta semana com o ministro do Turismo, Marx Beltrão, e solicitou empenho do ministério em eventos que são realizados na Paraíba, nesta sexta (1).

O parlamentar avaliou o encontro como positivo e relatou a audiência que também teve com o ministro de Ciência e Tecnologia e Comunicação, Gilberto Kassab.

Foto: Ascom

“Tratamos da questão da Barreira do Cabo Branco em João Pessoa, da Feira Central de Campina Grande, a revitalização do Teatro Municipal Severino Cabral; da 20ª Edição do Encontro para Consciência Cristã, que ocorrerá de 8 a 13 de fevereiro de 2018; além de tratar da liberação de recursos para outras cidades”, relatou o deputado sobre a audiência com Marx Beltrão.

Já com o ministro Gilberto Kassab, a pauta foi a implantação de tecnologia de dessalinização que podem contribuir para melhoria da água e combate à seca.

O Embaixador de Israel, Yossi Shelley, também participou da audiência.

Em João Pessoa, o deputado esteve no Lar do Idoso, no bairro Valentina, para acompanhar o trabalho que tem 36 leitos e se comprometeu com o ex-deputado Sócrates Pedro em buscar parcerias da instituição com o governo federal.