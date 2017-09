Deputado paraibano está na lista dos mais influentes do Congresso

O líder do Democratas na Câmara Federal, deputado Efraim Filho (PB), está entre os parlamentares mais influentes do Congresso Nacional em 2017.

Quem diz isso é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP – que monitora o cotidiano do Congresso.

A partir de 1994, o DIAP começou a publicar, anualmente, a lista dos “Cabeças do Congresso Nacional”. A pesquisa de 2017 foi divulgada no último domingo (3).

“É bom ver o nosso trabalho sendo reconhecido. Creio que isso é fruto do empenho contínuo de usar a política como meio de garantir o bem comum”, declarou Efraim.

Além do líder do partido na Câmara, outros 6 deputados e 2 senadores do DEM figuram entre mais influentes.

São eles os deputados José Carlos Aleluia (BA), Onyx Lorenzoni (RS), Pauderney Avelino (AM), Claudio Cajado (BA) e Henrique Mandetta (MS).

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), também é um dos “Cabeças do Congresso Nacional”.

Já no Senado, constam José Agripino Maia (RN) e Ronaldo Caiado (GO).O líder Efraim entende que a significativa presença de parlamentes do Democratas na lista do DIAP é o resultado natural do bom trabalho que o partido vem desenvolvendo no Poder Legislativo.

Ele acrescenta, porém, que o partido não se destaca apenas no âmbito Legislativo federal, mas também nos estados, municípios e no Ministério da Educação, com o ministro Mendonça Filho (PE).