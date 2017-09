Deputado diz que governador tem problemas em garantir a transparência pública

O deputado Raniery Paulino (PMDB) acusou o governador Ricardo Coutinho (PMDB) de ter problemas com a transparência pública ao esconder a divulgação de números do governo relativos à segurança pública ou ainda quando veta solicitações importantes.

Ele citou como exemplo, a implantação do Diário Eletrônico da Defensoria Pública para publicizar os atos administrativos do órgão e o Projeto de Lei, de autoria dele, que obriga o governo a divulgar dados de viagens dos chamados colaboradores eventuais do Estado.

O deputado explicou que até mudou o termo acompanhantes de autoridades em missões do governo para colaboradores, atendendo a um pedido da própria base governista, pois o termo dava outra conotação.

“Essa troca de nomes eu fiz porque a intenção não era essa, mas de dar transparências aos gastos com diárias, passagens de avião e etc. Conseguimos aprovar na Assembleia, mas o governo vetou e a bancada, que sugeriu alteração no meu projeto, acompanhou o veto, para a minha surpresa”, disse.

Segundo ele, o governo desrespeita ainda a Lei de Acesso à Informação ao não esclarecer sobre o número de codificados que trabalham no Estado.

“O acesso é tão secreto que há um código para essas pessoas. Não estou dizendo que eles não trabalham, o que eu questiono é a forma de ingresso no serviço público, assim como questiono a improvisação da segurança com Guarda Militar Temporária. Um desprestígio ao concurso público, criticou.

Para Raniery Paulino, o que se viu com o veto do governador, e aprovação da bancada governista ao veto, foi que a transparência pública não é o forte das ações do Estado, pois o mesmo se deu com o pedido da Defensoria Pública.

“A Defensoria entrou com esse projeto na Assembleia por iniciativa própria, pois tem competência para isso, mas o governador vetou. Então, é um problema que o governo do Estado de fato tem com a transparência pública”, atestou.

O deputado disse ainda que tem buscado saber sobre o número de homicídios ocorridos a cada três meses no Estado e foi preciso fazer uma Lei obrigando a Secretaria de Segurança Pública a informá-los, na Comissão de Segurança do Poder Legislativo.

“Mas, até hoje, esses dados são sonegados”, enfatizou.

Raniery explicou que precisa dos números para poder formular emendas, sugestões ao governo no quesito segurança, que é um dos maiores problemas do Estado.

“A Educação pode não está na qualidade que as pessoas almejam, mas está acontecendo; a Saúde da mesma forma, mas no setor Segurança Pública, as pessoas estão com medo de sair às ruas. É uma situação preocupante”, opinou.