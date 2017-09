Deputado descarta possibilidade de Manoel Júnior assumir prefeitura de João Pessoa

O ex-peemedebista Trócolli Júnior, atualmente filiado ao Pros, analisou a conjuntura do ex-partido para as eleições do próximo ano.

Em entrevista nesta quinta-feira (14), o deputado estadual, que é aliado do governador Ricardo Coutinho (PSB), disse que tem trabalhado para que a aliança PMDB/PSB seja retomada.

Questionado sobre a situação do vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB), que deve assumir a prefeitura caso o prefeito Luciano Cartaxo (PSD) dispute o governo, Trócolli afirmou que a política é um jogo e que se o PMDB retomar a aliança com o PSB, Manoel deve seguir a escolha que fez, que foi ser vice-prefeito.

– O deputado Manoel Junior é um querido amigo, mas isso é um jogo político, cada um luta pela sua sobrevivência. Ele fez uma opção de ser vice- prefeito e deve concluir seu mandato como vice-prefeito – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.