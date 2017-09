Deputado defende Universidade Federal do Brejo Paraibano

Atento às demandas educacionais e para formação profissional dos moradores da microrregião do Brejo paraibano, o deputador Efraim Filho (DEM-PB), apresentou, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei solicitando a criação da Universidade Federal do Brejo Paraibano (UFBP).

“Tenho este compromisso com os estudantes, com as famílias dos alunos e com a Paraíba. A melhoria da educação, a qualificação profissional da população, a democratização do ensino e a geração de oportunidade para manutenção da população na região são compromissos da minha vida pública”, afirmou.

Com o PL 8596/2017, o líder acredita que haverá o desenvolvimento social e econômico da região. A microrregião do Brejo é uma das 23 microrregiões da Paraíba.

Com uma área total de 1.202 quilômetros quadrados, a população estimada é de 115.853 habitantes.

Abrangem a microrregião os municípios de Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, Matinhas, Pilões e Serraria.

Nos próximos dias, o líder Efraim Filho deve se reunir com o ministro Mendonça Filho (DEM-PE), da Educação, para tratar do tema, debatido nas Câmaras de Vereadores, inclusive num diálogo com a reitora Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).