Deputado comemora aumento do limite de leite para Programa de Aquisição de Alimentos

foto: ascom

O líder do Democratas na Câmara, deputado Efraim Filho (PB), comemorou a aprovação, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), do projeto que trata do limite de aquisição de leite no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

“Recentemente estive com representantes dos produtores e conheci a triste realidade enfrentada pelo setor”, disse. Sabendo das condições, ele defende medidas que recompensem a produção, especialmente dos pequenos, e estimulem a manutenção e ampliação da atividade leiteira.

“Temos de levar em conta o arranjo produtivo local e as condições de produção numa região duramente afetada pela seca”, disse.

O projeto aumenta para até 150 litros de leite o volume de venda dos produtores rurais para o PPA. Este é o limite diário. O limite atual do PPA é de R$ 4 mil por semestre. “Este é um valor que não estimula a produção e, diante da grave crise que enfrentamos, é essencial estimular o empreendedorismo, inclusive o rural”, disse o líder Efraim.

Aprovado na CAPADR, a proposta do senador Cássio Cunha Lima segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), onde pode ser relatado pelo líder do Democratas na Câmara.