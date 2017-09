Deputado assumirá suplência de mandato na Assembleia Legislativa

foto: Paraibaonline

O Diário Oficial do Estado trouxe publicada nesta sexta-feira (01), a exoneração, Raoni Mendes, da Secretaria Executiva do Desenvolvimento Econômico, que volta a ocupar a suplência do mandato de deputado estadual na próxima terça-feira (05),

Ele vai ocupar o lugar do deputado Adriano Galdino (PSB), que foi nomeado pelo governador Ricardo Coutinho (PSB) para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário de Estado de Articulação Política, Símbolo CDS-1, cuja nomeação também foi publicada no DO de hoje.

O deputado Raoni vai trabalhar no gabinete do deputado Buba Germano (PSB) também licenciado porque Galdino não cedeu o seu gabinete porque pretende ficar despachando nele.

“Isso é uma coisa pequena até porque Buba já havia me disponibilizado o gabinete dele. Na nossa coligação não tem viés contrário, graças a Deus. É uma aliança que deu certo e vem se solidificando cada vez mais e vai dar certo em 2018”, disse.