Deputado anuncia reabertura do Banco do Brasil em cidade da Paraíba

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) anunciou nesta terça-feira (19) que a agência do Banco do Brasil, na cidade de Queimadas, será reaberta na próxima semana.

O parlamentar também revelou a liberação de R$ 500 mil do Ministério do Trabalho para a cidade de Campina Grande.

Gouveia destacou que a reabertura da agência do Banco do Brasil é fruto do empenho dele, do senador Raimundo Lira (PMDB) e do ex-prefeito Jacó Maciel.

Rômulo argumentou que, apesar da insegurança, a população não pode ser penalizada com a falta de serviços bancários.

O deputado também revelou que o Ministério do Trabalho esta liberando meio milhão para o Sine de Campina Grande.

Ele disse que os recursos serão aplicados na ampliação dos serviços e estrutura do órgão.

Gouveia destacou ainda que a ampliação do Sine vinha sendo pleiteada pelo prefeito Romero Rodrigues, com a secretária de Ação Social Eva Gouveia e do coordenador do órgão Hércules Laffite.

Agora, o deputado busca a liberação de recursos para capacitação de trabalhadores na cidade.