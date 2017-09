Deputado afirma ser importante que o PSB pudesse ter o apoio do PMDB

O deputado Gervásio Maia disse em entrevista à imprensa nessa quarta-feira (13), que seria muito importante para o PSB ter o apoio novamente do PMDB nas eleições de 2018.

Ele, que já foi filiado ao PMDB, afirmou que uma ala forte do partido já vem na aliança com os socialistas desde o segundo turno das eleições de 2014, quando foi celebrada uma aliança.

O deputado disse ter dificuldade em falar sobre a realidade do PMDB, mas afirma ser importante unificar essa aliança não só com o PMDB, mas também com outros partidos.

“O nosso grande foco é pela continuidade de um projeto que vem dando certo na Paraíba e que tem destacado o Estado nacionalmente”, disse.

Foto: Paraibaonline

Gervásio citou como exemplo o Rio Grande do Norte, que não tem conseguido pagar a folha de pessoal e que não existe uma obra em andamento, enquanto que na Paraíba, o governador Ricardo Coutinho tem conseguido fazer tudo isso.

Ele falou ainda sobre o último anúncio do governador de R$ 600 milhões para a construção da Transparaíba, que vai ampliar a capilaridade de distribuição das águas do rio São Francisco que já banham algumas cidades da Paraíba.

“Nós estamos em um ritmo muito forte de trabalho e eu imagino que quem ama o nosso Estado vai querer que esse ritmo continue. Então, é importante fortalecer o projeto, sobretudo, visando o ano de 2018”, avaliou.

Contudo, Gervásio defende a aliança com o PMDB, mas com o secretário João Azevedo sendo o cabeça da chapa.

“João vem numa engrenagem muito forte desde a época em que Ricardo era prefeito de João Pessoa. Ele é uma figura que tem um conhecimento profundo de administração pública. Eu tenho certeza que João tem todas as condições para dar continuidade a um projeto como este”, afirmou.