Deputado acusa Cartaxo e Manoel Jr. de articular sua derrocada do comando do PSL

Após 12 anos no partido, o deputado Estadual Tião Gomes, assinou nessa segunda-feira, 18, a desfiliação do PSL-Livres, da Paraíba.

A decisão foi tomada após o ato da executiva nacional que o destituiu da presidência da legenda na Paraíba, e colocou o vereador pessoense, Lucas de Brito, para assumir o cargo.

Ele lamentou sua saída e ressaltou ter sido apunhalado pelo vereador, pois amava o PSL. Para ele, o partido era uma família e agora está destruída.

– Eu fui traído e apunhalado. Votei em Lucas na última campanha e nos dávamos bem. Sempre percebi que ele queria ser rei, por ser almofadinha, ter nascido em berço esplendoroso e não queria ser manobrado. O trouxemos para o partido e fizemos a eleição dele – disse.

O deputado insinuou que o vereador não teria armado a situação sozinho, e que o mesmo estaria sendo comandando por outras pessoas. Segundo Tião Gomes, estas seriam o prefeito e o vice de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD) e Manoel Junior (PMDB), respectivamente, por estarem pensando nas eleições de 2018.

– Quando se encontra um jabuti em cima de uma estaca, alguém colocou ele lá. Lucas foi colocado por quem tem interesse nisso: Manoel Júnior e Luciano Cartaxo. O prefeito vai sair do PSD, quem vive da política sabe disso. Manoel Júnior não vai ficar no PMDB sabendo que Maranhão vai ser candidato a governador. Essa é a leitura que se espalha – previu.

Com relação a acusação de Lucas, o qual afirmou que Tião Gomes teria chamado os comandantes da executiva nacional do PSL de “meninos buchudos”, o deputado reafirmou usando um novo termo.

Segundo Gomes, os executivos seriam ‘bonecos de Recife’ que tinham vindo para João Pessoa, se juntar com os ‘bonecos ricos’ da capital paraibana e tentar enganar o povo.

Com a saída do ex-presidente, filiados de todo o estado estão se desmembrando do partido. A ideia agora é de todos entrarem em um partido menor para eleger deputados estaduais e federais. Pelo menos 32 pré-candidaturas já estavam sendo trabalhadas.

– Éramos uma família e tínhamos diretórios em 191 município. Temos hoje 4.800 filiados, três prefeitos, quatro vice-prefeitos, 51 vereadores, dois deputados estaduais. Já tínhamos 32 pré-candidaturas a deputado estadual e estávamos trabalhando nomes para deputado federal. Eu dei a minha vida a esse partido – lamentou.

O deputado já foi sondado por partidos como o DEM, PMDB, PRP, PSB, PROS, Avante, mas a decisão de qual legenda se filiar, será discutida entre o grupo.

