Deputada encerra conta bancária em protesto ao patrocínio da exposição

Foto: Paraibaonline

A exposição “Queermuseu” patrocinada pela instituição Financeira Santander Cultural de Porto Alegre tanto causou que acabou sendo cancelada depois de uma série de protestos nas redes sociais.

Ela também foi a causa do protesto da deputada estadual, Eliza Virgínia (PSDB), que se mostrou indignada com as obras de arte que abordavam questões de gênero e de diversidade sexual consideradas ofensivas, pois faziam apologia à zoofilia, à pedofilia e blasfemavam símbolos religiosos.

A deputada disse as obras eram um insulto à sociedade e em protesto estava encerrando a sua conta bancária com o Banco Santander e ao mesmo tempo solicitou à Mesa Diretora que o Poder Legislativo encerrasse também os contratos financeiros com o banco.

“Eu não poderia ficar calada num momento como este. Existe dinheiro público da Lei Rouanet naquela exposição. A teoria “Queer” é tudo aquilo que desconstrói todo tipo de heterossexualidade, heteronormatividade e eles querem dizer que isso é uma pressão popular, pressão cultural e que as pessoas são heterossexuais porque sociedade faz pressão. E nessa mostra eles usam símbolos da Igreja Católica de forma obscenas, ou seja, ofendem e ao mesmo tempo cometem um crime porque de acordo com Código Penal vilipendiar símbolos religiosos é crime”, destacou.

Para ela, os artistas deveriam ser processados pelas blasfêmias cometidas assim como o banco tem que ser responsabilizados pela exposição porque a diretoria sabia até por conta do título da mostra “Queermuseu”.

“Além de tudo isso estão revestindo isso para as crianças a retratação da pedofilia e de cenas de sexo. Não tem nada que se aproveite. Isso pra mim não é arte, mas sim um incentivo a à promiscuidade, à prostituição, à exploração sexual infantil, à pedofilia e à bestialidade. Essa exposição é um nojo”, resumiu a parlamentar.