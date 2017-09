Deputada defende saída de Estela Bezerra da presidência da CCJ

A deputada Eliza Virgínia (PSDB) fez duras críticas contra a deputada Estela Bezerra (PSB) em relação à condução da socialista à frente da presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.

Ela acusa Estela de não ter compromisso com as atividades da CCJ e que a votação das matérias fica à mercê da agenda da presidente.

Ela reclamou ainda que quando a CCJ se reúne só são aprovados projetos que comungam com os projetos ideológicos da presidente e de acordo com as conveniências do Palácio da Redenção.

Foto: Paraibaonline

“A gerência da CCJ está prejudicada. Está muito difícil ter reuniões. Aliás, só tem quando a presidente quer. Não existe uma agenda fixa e quem estiver presente não pode abrir a reunião ordinária porque existe um conchavo e somente ela pode presidir”, disse.

A deputada disse ainda que se Estela Bezerra não tem tempo e competência para exercer a função, que peça pra sair.

Para Eliza Virgínia, a colega parlamentar não está sabendo analisar constitucionalmente as matérias que são próprias da Comissão.

“Se ela só consegue ver mérito, que vá para outra Comissão. O que ela não pode é deixar prejudicados vários projetos de lei, pareceres para serem analisados devido à ausência da presidente”, destacou.

Indagada se sabia quantos processos estavam acumulados, respondeu que não, porque, segundo ela, ninguém tem acesso porque está tudo trancado com a deputada.