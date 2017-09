Depois de perseguição, policiais recuperam moto roubada em Alagoa Grande

foto: ascom

Depois de uma perseguição policial, a guarnição do subcomandante da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) conseguiu recuperar uma moto com restrição de roubo/furto na noite desse sábado (2), na estrada que dá acesso ao Sítio Quitéria, no distrito de Canafistula, zona rural da cidade de Alagoa Grande.

Durante a perseguição policial, os dois homens que estavam na moto sobraram numa curva e colidiram em uma cerca, então eles abandonaram a moto e conseguiram fugir pelo matagal. Os policiais checaram o chassi, uma vez que a placa da moto apresentava sinais de adulteração, e constataram que o veículo possuía restrição.

A ocorrência teve início quando a guarnição composta pelo aspirante Diniz e pelos soldados Cassius e Mychaell se deslocava para dar apoio a um evento em Alagoa Grande. Os policiais visualizaram os dois homens em atitude suspeita, que não obedeceram à ordem de parada, dando início à perseguição.

A moto apreendida, uma Honda CG 125 de cor azul e placa original MMV 2393, foi levada pelos policiais militares para a Delegacia de Polícia Civil.