Dandara canta em João Pessoa clássicos do samba e músicas de novos compositores

A cantora paraibana Dandara Alves leva o show “Samba daqui e de lá” para o Centro Histórico.

Ela se apresenta neste domingo (17), a partir das 16h, na Casa da Pólvora, na programação do projeto Pólvora Cultural, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) por meio de sua Fundação Cultural (Funjope). A entrada é gratuita.

Acompanhada por Marcos Andrade (cavaco), Berg Jhow (violão), Mardem (pandeiro), Anderson Lima (percussão) e Jeanzinho Carioca (tantã e efeitos), ela vai interpretar os grandes nomes do samba, como Noel Rosa e Dona Ivone Lara, e também os novos compositores, misturando os clássicos com o contemporâneo.

Foto: Divulgação

Segundo Dandara Alves, o “Samba daqui e de lá” promove integração dos novos compositores da Paraíba com os do Rio de Janeiro.

“Teremos os sambas dos paraibanos Alexandre Poeta, Anderson Lima, Kojak do Banjo e também dos cariocas Armandinho do Cavaco, Nêgo Josy, Leandrinho Pandeiro e Cadé”, afirma a cantora.

Para a artista, o projeto Pólvora Cultural é importante não apenas por abrir mais um espaço para que os cantores e instrumentistas possam mostrar seus trabalhos, mas também por incentivar a população a frequentar o Centro Histórico de João Pessoa, oferecendo assim uma nova opção de lazer aos domingos.

“O projeto cultural da Casa da Pólvora nasce da necessidade da população em ocupar esse espaço tão belo e historicamente importante e claro, da necessidade do samba quanto gênero musical em ter um espaço, uma vitrine para ser mostrado. Dividir esse espaço com a música instrumental é uma honra”, disse Dandara Alves.

Dandara Alves já participou de vários grupos, como Samba Sem Dó e Trio Sambossa. No ano passado lançou o EP “Samba Derradeiro”, com músicas de compositores paraibanos.

O próximo projeto é um disco com composições de nomes consagrados do samba e de autores da nova geração que deve ser lançado no próximo ano.