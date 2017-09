CVV realiza ações em prol da campanha Setembro Amarelo

A voluntária do Centro de Valorização da Vida (CVV), Ana Maria Bezerra, comentou sobre as ações que estão sendo feitas neste mês de setembro em prol da campanha mundial Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio.

Ela destacou que ontem a equipe do CVV participou do desfile cívico e nesta sexta-feira, 8, vai realizar uma ação de divulgação do trabalho do órgão durante todo o dia, na Praça da Bandeira.

Ana ainda mencionou que um bingo vai ser realizado no domingo e que, na próxima quarta-feira (14), será realizada uma mesa redonda no Cine São José acerca do tema principal da campanha.

Ela destacou que o trabalho do CVV é muito importante e está atendendo pessoas em Campina Grande há 15 anos.

Disse ainda que a pretensão do CVV é de funcionar 24h em Campina Grande pois, atualmente, o serviço atende das 7h às 23h, de domingo a domingo.

– Vamos divulgar o nosso trabalho que é de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Estamos com 34 voluntários e está sendo preparada uma turma com mais 12 voluntários, são três meses de capacitação. Queremos fechar os plantões da madrugada, pois o CVV tem que funcionar 24 horas – disse.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.