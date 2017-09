Curso de Libras, ministrado pelo Sesi, certifica colaboradores da Alpargatas

foto: ascom

Especialistas apontam que aprender a Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS está além de fazer expressões faciais, dominar os sinais e a estrutura da língua. Na verdade é preciso querer se capacitar. Conhecedor deste fato o Sesi tem promovido, junto aos trabalhadores da indústria, o curso libras.

Uma das turmas concluintes do curso de Libras foi certificada pelo Sesi, por meio do Centro de Atividades João Rique Ferreira, na manhã desta terça-feira (29), na empresa Alpargatas (foto).

De acordo com a coordenação de educação do SESI, esta é a terceira turma de trabalhadores da Alpargatas, em Campina Grande, beneficiada com a capacitação focada no Dicionário da Língua Brasileira de Sinais.

O curso de Libras Instrumental II na Alpargatas foi ministrado pela professora credenciada pelo Sesi, Adeísa Oliveira Bernades Lopes e foi totalmente customizado para adequar-se ao processo produtivo e o dia a dia da empresa.

A turma esteve composta, inclusive por 17 líderes da empresa. O curso ministrado pelo SESI, partiu da iniciativa do RH da empresa Alpargatas que buscou capacitação que pudesse facilitar e aprimorar a comunicação com os colaboradores com deficiência auditiva.

De acordo com o coordenador de negócios, na área de educação do Sesi/PB, Carlos Alejandro Rueda Angarita, o curso de Libras está contemplado pelo portfólio nacional (Libras Básico).

“Este portfólio permite que, posteriormente, seja ministrado dois outros níveis de capacitação que possa, cada vez mais, aproximar-se da realidade da empresa e do seu sistema produtivo. A ideia é atender colaboradores e líderes das da empresa em sua mais diversas áreas, a fim de promover a melhor a comunicação funcional, inclusive com os colaboradores deficientes auditivos”, explica.

Além da certificação, a programação na empresa Alpargatas, em Campina Grande, contou com apresentações, conversações e por momentos de agradecimentos dos concluintes, pela convivência e a oportunidade recebida. Este momento foi marcado também por abrir espaço para que os próprios alunos concluintes pudessem praticar os conhecimentos adquiridos, sendo interpretes de libras.