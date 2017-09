Crianças e adolescentes são imunizados durante Campanha Nacional em João Pessoa

fotos: Secom/JP

Com o objetivo de atualizar o cartão de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) está promovendo neste sábado (16) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para proteger este público de diversas doenças. A abertura aconteceu pela manhã na Praça da Independência, mas os outros postos estarão abertos até as 17h para receber os pais que levarem seus filhos.

Durante a campanha serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico da criança e do adolescente, visando diminuir o risco de transmissão de doenças, bem como reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal. A campanha segue até o dia 22 de setembro, em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde.

Para o secretário de Saúde, Adalberto Fulgêncio, o acompanhamento da cobertura vacinal é fundamental, pois contribui para a redução da mortalidade infantil, proporciona longevidade e melhora a qualidade de vida da população. “Em João Pessoa temos vacinas gratuitas disponíveis diariamente nas nossas USFs, mas as campanhas servem para lembrar aos pais que não deixem de vacinar seus filhos”, afirmou.

O porteiro Rômulo Ata foi um dos primeiros a chegar na Praça da Independência para vacinar a filha Mariana, de apenas um ano de idade. A pequena tomou as doses de Tríplice Viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e a vacina que protege contra a pneumonia. “Acho importante trazê-la pra tomar as vacinas necessárias, pois quero que seja uma menina saudável”, disse o pai.

Mas a consciência não parte apenas dos pais. O estudante Peterson Melo, de 11 anos, foi acompanhado pela mãe para atualizar seu cartão de vacinação. Ele tomou a primeira dose da vacina de protege contra o HPV. “É importante me proteger contra as doenças”, disse o menino, que se vacinou no Centro de Saúde Mandacaru.

Cartão de vacinação – Ao se dirigirem aos postos de vacinação, os usuários devem levar, além do Cartão SUS e documento com fotos, o cartão de vacinação, documento indispensável que auxilia no registro e controle das vacinas administradas. Caso não esteja de posse do cartão de vacinação, por motivo de perda ou dano, é recomendado o usuário procurar o serviço de saúde que costuma vacinar para solicitar a segunda via do documento.

“Quando atualizamos os cartões, observamos quem precisa tomar as vacinas e quais as doses que precisam ser administradas de acordo com cada faixa etária. Por isso a importância da avaliação desse documento como controle”, explicou Chiara Dantas, chefe de imunização no município.

Vacinas disponibilizadas na campanha:

– Hepatite A e B

– VIP

– Meningocócica C

– Rotavírus

– HPV

– Pneumo 10

– Varicela

– Pentavalente

– Tetra Viral

– Dupla adulto

– DTP

– Tríplice Viral

– VOP (poliomielite)