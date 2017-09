Criança é filmada sendo agredida com chineladas dentro de escola na Paraíba

Uma criança de apenas nove anos foi agredida com chineladas dentro de uma escola da rede municipal de ensino, na cidade de Brejo do Cruz, localizada no Sertão paraibano.

A agressão teria sido praticada por dois adolescentes, um de 14 e outro de 15 anos, e presenciada por duas funcionárias da escola, que em um vídeo aparecem rindo da situação, sem intervir na situação.

Foto ilustrativa: Reprodução/ Internet

O fato ocorreu na última quarta-feira (13), mas só se tornou público quando um vídeo foi divulgado nas redes sociais da mãe de um outro aluno da instituição de ensino.

As imagens mostram o menino de 9 anos sendo submetido a uma situação constrangedora dentro da escola e foram registradas de forma proposital, possivelmente por um outro aluno.

A direção da Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, onde tudo aconteceu, informou que os pais dos adolescentes foram chamados à instituição e os alunos receberam uma suspensão de quatro dias, enquanto o Conselho Escolar delibera sobre qual punição será aplicada.

Com relação às funcionárias que aparecem na cena, elas foram advertidas e um processo administrativo será aberto junto à Secretaria de Educação do município para apurar o caso.

A agressão foi registrada em um Boletim de Ocorrência, e o Conselho Tutelar de Brejo do Cruz também foi informado para acompanhar o caso.

Reprodução/ WhatsApp