Consumo de Gás Natural cresce na Paraíba, diz PBGás

A Companhia Paraibana de Gás (PBGás) registrou um crescimento de 3% no consumo do GNV (Gás Natural Veicular) comercializado no mês de agosto em comparação ao mês de julho.

Enquanto no mês de julho o consumo do GNV na Paraíba chegou a 83.363 m³, no mês de agosto subiu para 85.858 m³.

O crescimento segue uma tendência ao longo deste ano e se intensificou após a campanha de incentivo ao uso do GNV realizada pela PBGás e o acúmulo de alta do preço da gasolina, que chega a mais de 10% em 30 dias.

De acordo com o diretor presidente da PBGás, George Morais, a retomada do crescimento demonstra a consolidação e a boa aceitação de um combustível mais econômico e menos poluente no mercado paraibano.

George Morais ressaltou que se torna atrativo para quem utiliza o seu carro como instrumento de trabalho optar por um combustível que representa uma economia de 50% em relação à gasolina e o etanol.

“Na hora de abastecer e de completar o tanque do seu veículo, o consumidor busca a opção mais batata e eficiente. Por isso que claramente se consegue perceber uma adesão cada vez maior ao GNV, escolha natural para quem quer cortar custos com o deslocamento diário”, destacou.

O gerente de Mercado Automotivo e Industrial, Alairson Gonçalves Filho,afirmou que a tendência de crescimento do GNV se deve em função de um conjunto de fatores, da evolução tecnológica dos kits de 5ª geração que preservam desempenho do veículo e também relativo aos sucessivos aumentos da gasolina que vem pressionando o orçamento dos motoristas.

Alairson acrescentou que algumas convertedoras paraibanas registram crescimento de mais de 70% do número de conversões de veículos para o Gás Natural após a incidência do imposto sobre a gasolina e os recentes aumentos.

“Além de todas estas vantagens a PBGás contribui com um incentivo de R$ 600,00 para quem realizar a conversão em uma oficina credenciada, fato este que também contribuiu para aumentar a procura das conversões”, comentou.

O gerente de uma das convertedoras em João Pessoa, Sebastião Miguel, confirmou que a procura pelas conversões aumentaram em 5 vezes em carros de porte médios e de luxo, principalmente após a disparada no preço da gasolina e do etanol.

“Cada vez mais pessoas entendem que, além da economia de 50% na hora de abastecer, os kits de 5ª geração não prejudicam em nada o motor ou o desempenho do veículo. As pessoas procuram a cada dia mais economia”, completou.