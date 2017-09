Confira a previsão do tempo para este domingo em toda Paraíba

O tempo mostra-se favorável à ocorrência de chuvas em algumas áreas do setor leste do estado da Paraíba em decorrência do transporte de umidade, causado pelos ventos que sopram do oceano Atlântico em direção à costa leste nordestina. Deste modo, a tendência é de que ocorram chuvas esparsas na área compreendida entre as regiões do Litoral e Agreste, com aumento da nebulosidade também em parte do Cariri paraibano.