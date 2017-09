Confira a nova coluna de Evaldo Gonçalves: Centro Estudantal Campinense

Por Evaldo Gonçalves (*)

Até o nome o diferenciava dos demais Centros de alunos do Curso Médio, conhecidos como Centros Estudantis. O de Campina se denominava Centro Estudantal Campinense.

O fato é que tal Centro tornou-se núcleo formador de lideranças políticas de Campina Grande. Por ali passaram, e iniciaram sua vida pública: Felix Araújo; Ronaldo Cunha Lima; Raymundo Asfora; Juarez Farias; Noaldo Dantas; Fernando Cunha Lima; Roberto Chabo; Genival Lucena e Oliveiros Oliveira, dentre outros.

A maior iniciativa do Centro Estudantal campinense, nessa época, foi uma viagem ao Rio de Janeiro para arrecadar recursos financeiros, junto aos paraibanos ilustres, que ali residiam, a fim de construir a Casa do Estudante de Campina Grande. Os estudantes campinenses de nível superior já contavam com uma Associação própria na defesa dos seus interesses, da qual faziam parte, entre outros, Edvaldo de Souza do Ò, Antônio Lucena, Ivandro Cunha Lima e Gleryston Lucena.

A viagem ao Rio de Janeiro foi um sucesso, pois conseguimos recursos para a aquisição do Terreno que ainda está disponível no Bairro de São José, em Campina Grande, sem, porém, nenhuma construção, o que é profundamente lamentável.

Seria o caso da Prefeitura de Campina Grande ou o Estado da Paraíba tomarem a si a responsabilidade de construir a Sede da Casa do Estudante pobre, no terreno já existente, doando à classe estudantil de nível médio um importante abrigo, e, por outro lado, resgatando essa grande dívida.

Enquanto isso não acontece a Professora Michelle Sobral escolheu como assunto para a sua Tese de Mestrado a História da fundação do Centro Estudantal, e das ações por ele protagonizadas, quando certamente destacará todas as lutas da Entidade, sem esquecer as decepções com a construção da Casa do Estudante Pobre de Campina Grande.

Tal fato novo certamente sensibilizará os Poderes municipais e estaduais para a construção da grande obra.

(*) Membro da APL e IHGP