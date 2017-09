Comunidade Obra Nova realiza “Ser Profeta” com oficinas temáticas em Campina

foto: ascom

Com o propósito de capacitar os católicos-cristãos para usar com competência os diferentes meios de comunicação para a propagação do Evangelho, a Palavra do Senhor, a Comunidade Católica Obra Nova do Coração de Maria realiza nos própximos dias 21, 22 e 23, o evento Ser Profeta.

O Ser Profeta estará oferecendo gratuiamente para o público em geral três oficinas temáticas que serão realizadas no Centro de Evangelização da Comunidade Obra Nova, localizado à rua Padre Aristides Lobo, 163, bairro São José, em Campina Grande.

No próximo dia 21, das 19 às 21h30, estará acontecendo a oficina Comunicação Católica no Rádio que será ministrada pelos comunicadores-radialistas Stefânio Cavancante e Rafael Augusto que integram a Coordenação da Pascom da Diocese de Campina Grande a apresentam o programa A Diocese no Rádio, na Rádio Caturité.

No dia 22, será ministrada a oficina Mídias sociais,um novo tempo na Comunicação, que será coordenada pelo professor de Propaganda e Publicidade da Cesrei, Urbano Júnior.

No dia 23, o Ser Profeta será encerrado com a oficina Cerimonial e etiqueta na Igreja, que será ministrada pela professora do Curso de Comunicação Social da UEPB, Gisele Sampaio, coordenadora de Comunicação do festival de Inverno de Campina Grande e especialista em cerimonial.

As inscrições para o Ser Profeta são gratuitas e podem ser feitas pelo whatsapp nos seguintes números: 9 8778 8909 / 9 8790 0785. As vagas são limitadas.

O Ser Profeta , realizado pela Comunidade Obra Nova, há cinco anos, sempre no mês de setembro, tem por objetivo principal provocar a reflexão sobre a importância da Bíblia na vida de cada cristão-católico.