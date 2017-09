Comunidade católica de CG realiza eventos para capacitar cristãos ao evangelismo

Com objetivo de capacitar o cristão católico para o evangelismo, a Comunidade Católica Obra Nova do Coração de Maria realiza nos próximos dias 21, 22 e 23 de setembro, o evento: Ser Profeta.

Este está dentro da programação do mês da Bíblia, no calendário de evento da Igreja.

Foto: Ascom/ Arquivo

Serão realizadas oficinas temáticas, destinada ao público católico, com os temas: Comunidade Católica no Rádio, que será realizado no dia 21; Mídias Sociais. Um Novo Tempo na Comunicação, no dia 22; e Cerimonial e Etiqueta na Igreja, a ser realizada no dia 23.

Todas as oficinas começarão às 19h e se encerrarão às 21h.

As inscrições podem ser realizadas através dos números: 98778- 8909 e 98790 -0785.

*Informações da Rádio Campina FM.