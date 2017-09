Como estão os preços de combustíveis em Campina Grande

O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) de Campina Grande divulgou nesta quarta-feira, 6, a pesquisa de preços de combustíveis realizada em mais de 50 postos na cidade. Mesmo com o reajuste de 3,3% na gasolina, anunciado pela Petrobras na última segunda-feira, 4, o setor de Fiscalização e Pesquisa do órgão municipal constatou uma leve redução nos preços praticados, em comparação com o mês anterior.

De acordo com os dados obtidos nos dias 04 e 05 deste mês em 53 postos de combustíveis de Campina Grande, o preço médio do litro da gasolina comum passou de R$ 3,868 para R$ 3,753, uma redução de 2,97%, já a gasolina aditivada, o preço médio do litro passou de R$ 3,947 para R$ 3,853, caiu 2,38%.

O etanol passou de R$ 3,196 para R$ 3,163, uma redução de 1,03% e o diesel, o preço médio do litro passou de R$ 3,123 para R$ 3,105 no mês de setembro, uma redução de 0,58%.

Já com relação aos valores mínimo e máximo encontrados nas bombas campinenses, o Procon destaca que o preço mínimo encontrado para a gasolina comum foi de R$ 3,589 e o maior R$ 3,980, já a aditivada apresentou o menor preço no valor de R$ 3,589 e o maior R$ 4,030.

Com relação ao etanol o valor mais em conta encontrado nos revendedores foi de R$ 2,950 e o maior R$ 3,340. E o diesel apresentou uma variação de R$ 2,990 a R$ 3,330. O preço médio do litro desse combustível é de R$ 3,105. E por fim, o diesel S10 pode ser encontrado entre R$ 2,920 e R$ 3,510. Observe que o consumidor pode economizar se realizar uma pesquisa prévia.

Mais detalhes sobre a pesquisa, e a localização dos postos com preços mais em conta estão disponíveis no site do Procon:http://proconcg.com.br/.