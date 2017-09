Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da ALPB será instalada nesta quarta

Foto: Paraibaonline

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa deverá ser instalada nesta quarta-feira (13), sob a presidência do deputado João Gonçalves (PDT, foto), o único parlamentar que se mostra preocupado com a funcionamento da Comissão, que está para ser instalada desde o início do ano.

Contudo, o deputado João Gonçalves disse não fazer questão de exercer a presidência da Comissão e cede a vez a qualquer outro colega parlamentar que se interessar pelo cargo, que com certeza terá seu apoio e voto.

“Eu já participo de cinco frentes parlamentares, participei da presidência da CPI da Telefonia por dois anos e meio e agora fui colocado na Comissão de Legislação e Justiça, fui vice-presidente da Unale, o que não falta é serviço pra mim, mas eu não posso me intitular presidente. Sou a favor da rotatividade. Não há nenhum óbice para quem quiser disputar”, disse.

Ele disse ainda que está deixando em aberto a sua postulação para que todos os membros possam ter o direito de ser presidente. Enquanto esteve na presidência da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, João Gonçalves disse que nunca precisou ir ao extremo com nenhum, dos colegas. Disse que apenas chamava a atenção para que se retratassem da tribuna. “Tudo sempre deu certo usando o bom senso”, disse.

Caso o parlamentar incorra em alguma falta grave, as penalidade imputadas vão de uma simples advertência à suspensão ou até a cassação do mandato deliberadas na Comissão até votação final no Plenário da Casa.

São membros indicados pelas bancadas, os deputados João Gonçalves (PDT), Galego de Souza (PP), Artur Filho (PRTB), Genival Matias (AVANTE), Inácio falcão (AVANTE), Renato Gadelha (PSC) e Jutay Meneses (PRB). Como suplentes: Frei Anastácio (PT), Anísio Maia (PT), Doda de Tião (PTB), Edmilson Soares (PEN), Estela Bezerra (PSB), Bruno Cunha Lima (PSDB), Janduhy Carneiro (Podemos).