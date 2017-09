Comissão da OAB/CG esclarece sobre reunião acerca de condições do Lar do Garoto

A presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campina Grande, Lígia Macedo, comentou sobre a audiência pública que aconteceu para discutir a situação do Lar do Garoto Padre Otávio após a rebelião e considerou que a reunião foi muito proveitosa, tendo em vista a participação dos órgãos educativos e responsáveis pela estrutura do local.

Lígia afirmou que as entidades apresentaram as ações que estão sendo feitas e as que ainda vão ser feitas e disse que a reivindicação de retomada das questões pedagógicas já foi atendida e que um concurso público já foi realizado pela instituição.

Foto: Paraibaonline

Ela ainda destacou que o grande problema é a superlotação e que o Lar do Garoto ainda precisa de melhorias na parte estrutural, como o acesso à água por meio de rede de distribuição.

– Fizemos uma vistoria e temos visto alguns problemas principais naquela unidade, tanto estrutural quanto da própria efetivação de socioeducação. Mas acredito que a gente vai ter alguns resultados melhor apresentados a partir de agora. A ideia da audiência foi mostrar que o assunto não está esquecido e exatamente evitar que outros acontecimentos como esse ocorram dentro da unidade. A gente precisa abrir os olhos – enfatizou.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.