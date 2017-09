Comerciante é morto a facada na cidade de Monteiro

foto: reprodução

Morreu na tarde desta quinta-feira, 7, o comerciante do ramo de frigorífico, Zé Ita, que foi esfaqueado após uma discussão no início da tarde desta quinta, nas proximidades da Rua Leopoldino José da Silva, na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano. Zé Ira não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Trauma de Campina Grande.

Conforme informações, o comerciante estava discutindo com outro homem, quando foi atingindo com um golpe de faca na altura do tórax e em um dos braços.

O comerciante foi socorrido para o Hospital Regional de Monteiro e foi transferindo para o Hospital Emergência e Trauma de Campina Grande, onde veio à óbito.

A Polícia Civil de Monteiro está investigando a motivação do crime. O suspeito já foi detido.

* Com informações do Vitrini do Cariri