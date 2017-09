Com reajustes no preço do gás, panificadoras ficam na iminência de repassar custos

Com o aumento do gás de cozinha, é iminente que o preço de produtos do gênero alimentício também aumente. É o caso do pão.

Apesar de os panificadores tentarem segurar o máximo o preço, se o botijão continuar a ter reajustes, como previu o presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis, Bruno Agra, será difícil para o setor não repassar o custo ao consumidor final.

Foto: Paraibaonline

Diante da crise econômica no país, responsável por reduzir o consumo de itens essenciais, o diretor do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Campina Grande (Sindpan), Edvaldo Sousa, teme que com o reajuste o setor seja mais uma vez afetado.

– Estamos com uma inflação em queda, mas mesmo assim recebemos uma notícia dessa que afeta também os panificadores. Com esse aumento, a tendência é onerar os preços, coisa que não gostaríamos que acontecesse, mas, infelizmente, se não houver uma baixa neste preço, vamos ter que repassar e sabemos que quanto mais se aumenta o preço, menos vendemos – lamentou o sindicalista.

*Informações da Rádio Campina FM.