Colunista comenta a crise no setor de táxis em Campina Grande

É visível a dificuldade crescente dos taxistas de Campina Grande (e de outras cidades), diante da implantação e ampliação dos aplicativos para o transporte privado de passageiros.

Muitos profissionais do segmento têm atribuído ao Poder Público a aparente facilidade para o funcionamento dessa concorrência.

Na verdade, o que ocorre é a evolução tecnológica, que colide com um segmento que optou por desconhecer e/ou subestimar os tempos modernos.

A concessão de uma praça de táxi – historicamente – sempre foi uma valorizada reserva de valor, apesar de sua origem pública.

As novas circunstâncias têm depreciado em ´ativo´.

O fato é que a valorosa categoria dos taxistas precisa ultrapassar o estágio da revolta, do protesto e até paralisia para buscar uma reação na perspectiva do retorno da rentabilidade do serviço que prestam, diante dos inesperados ´alternativos´.

E isso exige desprendimento, criatividade e revisão das margens de lucro.

Aproveito para resgatar uma sugestão já renovadamente proposta nesta coluna: a introdução da tarifa única na área urbana, mesmo que seja experimentalmente.

*Fonte: Coluna Aparte, com o jornalista Arimatea Souza