CMCG realiza audiência com entidades beneficiadas com Zona Azul em CG

Será realizada nesta quarta-feira, 06, na Câmara Municipal de Campina Grande, às 10h, uma audiência pública para discutir a destinação e aplicação dos recursos da Zona Azul na cidade.

O requerimento foi realizado pelo vereador Alexandre do Sindicato (PHS), e aprovados por todos os parlamentares.

Ele ressaltou a importância das três entidades que comandam a Zona Azul na cidade, participarem da audiência e prestarem contas dos repasses arrecadados com o dinheiro do contribuinte.

Além da União Campinense de Equipes Sociais (UCES), Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e a Cooperativa Paraibana de Pessoas Com Deficiência, entidades exploradoras da Zona Azul, devem participar da audiência pública, a STTP e a Semas.

O parlamentar disse que, caso as entidades não compareçam para prestar esclarecimentos à sociedade, poderá ser instaurada uma CPI.

– Esperamos que as entidades possam chegar com informações, pois caso contrário teremos que partir para uma linha maior. Se não houver esclarecimentos, vamos solicitar uma CPI na Casa para fazer o acompanhamento dos recursos arrecadados e do trabalho realizado pelas instituições – disse.

Uma comitiva de vereadores vai realizar visitas nas 16 entidades filantrópicas que ficaram de fora das subvenções municipais, com o intuito de observar as ações realizadas e, comprovada a necessidade, tentar reinclui-las no projeto de subvenção.

O objetivo também é de possivelmente modificar a legislação sob a Zona Azul, e aumentar o número de entidades que possam se beneficiar com a arrecadação dos estacionamentos do centro de Campina Grande.

As informações são da Rádio Campina FM