CMCG concede Título de Cidadão ao professor Vicente Celestino

fotos: ascom

Em homenagem ao trabalho social exercido nas comunidades, o compromisso com a educação e a orientação na vida de jovens campinenses a Câmara Municipal de Campina Grande realizou , através da propositura do ex-vereador Orlandino Farias e com a entrega solicitada pelo vereador Álvaro Farias, um sessão solene para concessão do Título de Cidadão Campinense ao professor Vicente Celestino de França.

No Plenário da Casa o propositor, Orlandino Farias, destacou as iniciativas realizadas pelo homenageado com a população a partir de projetos socioeducativos e de evangelização, justificando sua proposta.

“Resolvi solicitar esse título quando vi de perto o trabalho solidário que Vicente fazia nas comunidades carentes. É um prazer tê-lo como mais um irmão campinense”, disse.

O parlamentar Álvaro Farias também explicou a necessidade de resgatar a homenagem concedida na legislatura passada pelo ex-vereador Orlandino, ressaltando as concretizações de vários projetos idealizados pelo professor em favor do povo e da caridade.

“Esse foi um dos poucos títulos entregues por Orlandino, mas um dos mais brilhantes já concedidos em todos os seus mandatos. Agradeço ao professor Celestino por honrar a nossa cidade e todos os seus cidadãos sendo mais um filho dessa terra”, expressou.

Pernambucano, nascido em Timbaúba no dia 10 de outubro de 1965, Vicente dedicou sua vida a fazer o bem pelo próximo nas Paróquias que fez parte, além de fundar o Grupo de Apoio à Vida (GAV) e da ONG Cultura de Paz. É dono de um histórico considerável de serviços prestados aos campinenses, principalmente com o trabalho educacional, religioso e de generosidade.

“Digo que já sou campinense por uma ordem divina, pois Deus me trouxe para cá, e essa homenagem confirmou isso. Meu muito obrigado a todos os paroquianos, parceiros e amigos nessa caminhada em favor da vida e dos esquecidos pela sociedade, Foi um presente de Deus o nosso trabalho e esses anos que passamos juntos”, agradeceu o homenageado.