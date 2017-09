Ciro Gomes: Gilmar Mendes está acabando a credibilidade do Judiciário brasileiro

foto: ABr

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) lamentou a postura do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal: “Fico muito constrangido pelas suas decisões (de conceder habeas corpus a presos da Lava-Jato), como advogado, como professor de direito, como militante político. Em algum momento, ele precisa botar a mão na cabeça e se recolher ao cargo de ministro do STF”.

Ainda Ciro: “Gilmar está erodindo (corroendo) dramaticamente a respeitabilidade que o povo brasileiro precisa ter do STF. Não é possível que ele continue a insultar a corte dessa forma”.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza