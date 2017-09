Ciro Gomes é citado por Ricardo Coutinho durante entrevista. Confira o vídeo

Quando o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), falou sobre as eleições presidenciais de 2018, afirmou que a aliança ventilada em torno do PDT e do PCdoB era uma alternativa viável para retomada do crescimento do Brasil.

Segundo ele, os partidos têm grandes nomes na política brasileira, ressaltando o do cearense, Ciro Gomes, do PDT, como um imponente político para disputar as eleições.

O governador disse que o fato do Brasil está passando por um momento delicado e é preciso que todos se engajem na política, para que o Brasil se recupere.

Ele, aliado da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), compartilhou que com os índices de desemprego e indicativos econômicos, é imprescindível que o Brasil retome o protagonismo, recuperando os investimentos mundiais.

Confira a entrevista: