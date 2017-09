‘Cidade Educativa e Inclusiva’ será o tema dos desfiles de 07 de Setembro em CG

Com o tema Campina Grande: Cidade Educativa e Inclusiva serão realizadas nos dias 07 (data em que oficialmente foi declarada a Independência do Brasil) e 10 de setembro as comemorações à Independência do Brasil.

Na quinta-feira, 07, a programação tem início a partir das 7h, com a cerimônia de hasteamento das bandeiras, na Praça da Bandeira, seguida da revista às tropas, a partir das 8h, com a presença do prefeito Romero Rodrigues.

O desfile cívico, com início às 8h30, contará com a participação de aproximadamente cinco mil pessoas, representando as 57 entidades civis, militares e religiosas inscritas.

A Secretaria de Educação do Município (Seduc) confirmou que, em função do tema do desfile deste ano, haverá uma intensa participação de crianças e jovens com necessidades especiais.

O palanque para as autoridades será montado na Praça da Bandeira, nas proximidades do semáforo, e entre as entidades civis que desfilarão vão representar a Prefeitura de Campina Grande estudantes e membros das escolas municipais, Centro Especializado em Reabilitação (CER), Sesuma, STTP, Projeto Samu na escola e Defesa Civil.

O prefeito Romero Rodrigues garantiu que, além de Campina Grande, participará das comemorações alusivas ao Dia da Independência nos desfiles programados para Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

A programação no distrito de Galante acontecerá também no dia 07 de Setembro, a partir das 15h, com a presença de 23 instituições. A expectativa é de reunir mais de mil pessoas no distrito.

No domingo, 10 de setembro, acontecerão os desfiles cívicos nos distritos de Catolé de Boa Vista, onde 23 instituições desfilarão na rua central, a partir de 8h30, e em São José da Mata, que a partir das 15h reunirá representantes de 22 instituições.