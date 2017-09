Chega ao Supremo a delação da empreiteira OAS

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A denúncia contra o presidente Temer não foi a última ´flechada´ de Rodrigo Janot como procurador geral da República.

Após as delações da Odebrecht e da JBS, chegou ontem ao Supremo Tribunal Federal a colaboração premiada de executivos da OAS, capaz de complicar mais a situação dos ex-presidentes Lula e Dilma e de aliados de Temer, informa o jornal O Globo.

As provas apresentadas pelos delatores incluem documentos e gravações. Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS preso na Lava-Jato, compromete Lula no caso do tríplex e do sítio, além de envolver os senadores tucanos Aécio Neves e José Serra, acrescenta o jorna.l.

*fonte: oglobo