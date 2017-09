Chefe da ONU aprova decisão do Conselho de Segurança sobre Coreia do Norte

O secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, elogiou o que chamou de “ação firme” do Conselho de Segurança da ONU, após a aprovação de novas sanções contra a Coreia do Norte.

Em nota, emitida nesta terça-feira (12) pelo seu porta-voz, Guterres disse que a unidade do Conselho é fundamental para combater os desafios de insegurança na Península Coreana e mais além. A informação é da ONU News.

Na noite de ontem (11), o Conselho adotou, por unanimidade, a resolução 2375 que impõe duras sanções ao regime de Pyongyang.

A resolução, considerada a mais dura até agora, estabelece limites para as exportações de petróleo, carvão, frutos do mar e chumbo e a importação de têxteis da Coreia do Norte.

Além disso, os países-membros da ONU não poderão conceder visto de trabalho para cidadãos norte-coreanos, com exceção daqueles que servem em causas humanitárias e de desnuclearização.

As medidas são uma resposta à realização do sexto teste nuclear pela Coreia do Norte em 3 de setembro com uma bomba de hidrogênio.

Para o chefe das Nações Unidas, o Conselho de Segurança enviou uma mensagem clara de que o país asiático tem que cumprir inteiramente com suas obrigações internacionais.

Ele também pediu à Coreia do Norte que crie as condições para a retomada do diálogo e pediu aos países-membros da ONU que garantam a implementação das resoluções do Conselho.

Guterres também reafirmou o compromisso de cooperar com todas as partes para fortalecer os canais de comunicação que levem a uma solução.