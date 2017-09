Centro Cultural de Mangabeira recebe o espetáculo ‘Scabum’ neste domingo

foto: Secom/JP

O Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena recebe, a partir das 17h deste domingo (17), o espetáculo Scabum, da companhia de teatro Agitada Gang – Trupe de Atores e Palhaços da Paraíba. A entrada é gratuita e é mais uma opção de lazer para adultos e , promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através de sua Fundação Cultural (Funjope).

A montagem do espetáculo procura dar continuidade à motivação, renovação e produção do repertório do grupo. O objetivo da montagem é encenar um espetáculo infanto-juvenil com um tema que possa contribuir com as crianças na formação do caráter e sua visão do mundo, baseado no universo de três palhaços conhecidos mundialmente, através do cinema, que são Os Três Patetas.

O espetáculo nasce da vontade de desenvolver uma pesquisa sobre as gagues, truques, descobertas e situações criadas pelo improviso e comicidade na arte do palhaço. São situações como essas que o grupo vem desenvolvendo ao longo dos 25 anos, estudando a arte do palhaço, do bufão, do intrépido e do corpo que fala.

O espetáculo

A apresentação é destinada ao público infanto-juvenil, que conta a história de três palhaços, que são donos de uma oficina onde tudo se conserta. A fonte de pesquisa neste espetáculo foi o fabuloso mundo dos três patetas Moe Howard, Larry Fine, Curly Howard, atores americanos consagrados pelo cinema e pela arte de fazer rir.

No local, tudo é possível ser reparado até que certo dia eles receberem uma encomenda, que irá mudar a rotina deles. Algo que eles jamais imaginavam receber para consertar. Não haverá fala, toda a construção do espetáculo foi baseada na performance do ator, na gague do palhaço, na pesquisa corporal e sonora que o grupo pesquisou.