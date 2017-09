Centenas de pessoas acompanharam velório e enterro de vigilante

Foto: Reprodução/TVCB

Centenas de pessoas acompanharam o velório e o enterro do vigilante baleado quando tentou evitar um assalto em frente a uma escola em João Pessoa. Ele foi socorrido, mas acabou falecendo no sábado no Hospital de Trauma de João Pessoa.

O corpo de Fábio de Lima foi velado neste domingo (03) em um ginásio de esportes no bairro de Mangabeira, na Capital. Centenas de pessoas, entre amigos, conhecidos e solidários à família estiveram no local.

Em seguida saiu em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério Senhor da Boa Sentença, onde foi sepultado.