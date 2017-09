Cássio ressalta nome de senador para as eleições estaduais e critica gestão de RC

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) em entrevista à imprensa, durante a festa de aniversário de José Maranhão (PMDB) comemorada em João Pessoa, na noite dessa sexta-feira, 15, aproveitou para falar sobre as eleições 2018.

Cássio disse que o nome do anfitrião da festa sempre será lembrado para uma corrida eleitoral por conta da sua trajetória e do tamanho do partido que representa, o PMDB, mas ainda tinha os nomes do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD) e de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), também presentes na festa, como sendo fortes para a disputa.

Segundo ele, para vencer as eleições, a oposição deve continuar unida e o nome que surgir, no momento oportuno, tem que apresentar propostas, projetos e soluções para o ‘retrocesso’ que a Paraíba se encontra, nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento econômico e segurança pública.

Ele destacou que, durante o governo dele o número de homicídio ficou em torno de 3.600 e no período do governo de Ricardo Coutinho, mais que dobrou, estando em torno de 8.700.

Cássio ainda disse que de 1990 até 2010 se matou menos que o período governador pelo PSB.

Confira mais detalhes no vídeo.